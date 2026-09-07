Muralismo en Cartagena abre nuevos espacios de formación para artistas urbanos

El arte urbano tendrá nuevos espacios de formación y diálogo en Cartagena. La Alcaldía, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), desarrollará entre septiembre y diciembre una agenda de encuentros dirigida a artistas plásticos y visuales de la ciudad.

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La iniciativa hace parte del Plan Maestro de Muralismo y busca fortalecer el intercambio de conocimientos y experiencias alrededor del muralismo, el grafiti, la investigación artística, el trabajo comunitario y las experiencias de las mujeres en el arte urbano.

Todas las actividades serán gratuitas y estarán abiertas a los artistas interesados en ampliar sus herramientas y conocer otras experiencias relacionadas con la creación y apropiación del territorio.

“Esta agenda es una apuesta por fortalecer el arte urbano desde el conocimiento, el diálogo y la experiencia de quienes lo construyen día a día”, señaló Shirley Tuñón Vásquez, directora del IPCC.

El primer encuentro se realizará el miércoles 9 de septiembre, a las 2:00 p. m., en la Biblioteca Distrital Jorge Artel, con la charla “Investigar desde el arte: el muralismo como práctica de investigación y construcción de territorio”, liderada por el artista Egling Meriño.