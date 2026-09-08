Condenan a 17 años de prisión a hombre por abusar sexualmente de una adolescente en Cartagena

Un juez con funciones de conocimiento condenó a 17 años de prisión a un hombre hallado responsable del delito de acceso carnal violento contra una menor de edad, por hechos ocurridos en Cartagena entre junio de 2021 y mayo de 2022.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, el entonces procesado, quien tenía 26 años, habría aprovechado la cercanía que mantenía con una adolescente de 16 años para agredirla sexualmente en varias oportunidades.

Las pruebas recopiladas por una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) permitieron establecer que las agresiones, según el ente investigador, estuvieron acompañadas de intimidaciones y violencia psicológica.

La Fiscalía también logró determinar que el hombre habría obligado a la adolescente a realizar fotografías y videos de contenido íntimo, material que posteriormente habría utilizado para ejercer presión sobre ella y evitar que denunciara los hechos.

Según el expediente, el condenado amenazaba con mostrar las imágenes a familiares de la víctima o publicarlas en redes sociales si ella no continuaba sometiéndose a las agresiones.

Por estos hechos, el hombre fue capturado el 13 de octubre de 2022 en el barrio El Prado, en Cartagena, y posteriormente enfrentó el proceso judicial que terminó con la sentencia conocida este 7 de septiembre de 2026.

Además de la pena de prisión, el juez determinó su inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo período de la condena.