Hospital Universitario del Caribe conmemora la semana de la seguridad y salud en el trabajo

Aunque la Organización Internacional del Trabajo (OIT) conmemora cada 28 de abril el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, el HUC realiza durante esta semana una programación institucional orientada a promover ambientes laborales seguros y saludables.

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Para el Hospital Universitario del Caribe, en cabeza de su gerente Rodrigo Arzuza Jiménez, es prioridad la seguridad laboral de sus trabajadores. Por esta razón, la institución busca fortalece las acciones de prevención deaccidentes y reducir enfermedades laborales que se pueden presentar en unambiente clínico. De igual forma se promueve el bienestar físico, mental yemocional de los empleados.

Durante la semana se desarrollarán actividades de valoración y promoción de la salud, pausas activas y ergonómicas, talleres de estiramiento e higiene postural, orientación sobre salud mental y manejo del estrés, así como jornadas de vacunación, exámenes visuales, asesoría nutricional y medicina preventiva.

La programación también incluye actividades lúdicas, pausas activas musicales, simulacros de emergencia y capacitaciones para la identificación y prevención de riesgos laborales.

Con estas acciones, el Hospital Universitario del Caribe reafirma su compromiso con la protección, la salud y el bienestar integral de quienes, con su trabajo diario, contribuyen a brindar una atención segura y humanizada a los usuarios.