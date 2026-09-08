El Niño podría traer menos lluvias a Cartagena, pero no elimina el riesgo de inundaciones

Los retos de Cartagena en esta nueva temporada de lluvias

Cartagena atraviesa una época del año en la que normalmente se esperan mayores precipitaciones; sin embargo, las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño podrían modificar este comportamiento y generar periodos más secos y lluvias menos frecuentes.

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De acuerdo con la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cartagena (OAGRD), la presencia de menos lluvias no significa que desaparezca el riesgo de inundaciones. Por el contrario, después de varios días secos pueden registrarse precipitaciones fuertes en periodos cortos, acompañadas incluso de ráfagas de viento.

Estas condiciones también podrían favorecer temperaturas más elevadas y una mayor pérdida de agua por efecto del calor, lo que podría incrementar el consumo del recurso. Por ello, las autoridades hicieron un llamado a utilizar el agua de manera responsable y evitar su desperdicio.

La OAGRD mantiene el seguimiento a las condiciones meteorológicas y la coordinación con las entidades encargadas de la atención de emergencias para fortalecer las acciones de prevención y respuesta.

¿Cómo prepararse?

Entre las recomendaciones entregadas por las autoridades está no arrojar basura en calles, canales, caños, arroyos ni sistemas de drenaje, debido a que los residuos pueden obstruir el paso del agua durante las lluvias.

También se recomienda mantener despejados los alrededores de las viviendas, revisar y asegurar los techos y evitar dejar objetos en las calles que puedan ser arrastrados por las precipitaciones.

Ante las altas temperaturas, la OAGRD pidió especial cuidado con niños, adultos mayores y personas que realizan actividades al aire libre. Durante lluvias fuertes, se recomienda evitar transitar por zonas inundadas y buscar lugares seguros.

“Cartagena debe estar preparada para un clima variable: pueden presentarse periodos secos y también lluvias fuertes”, advirtió Gabriela Tinoco, jefe de la OAGRD.

La entidad reiteró que mantenerse informado a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones de las autoridades será clave para reducir los riesgos durante esta temporada.