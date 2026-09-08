A prisión alias ‘Kiko’, señalado de vender drogas en el sur de Cartagena

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Michael de Jesús Blanquicett Maranto, conocido como alias ‘Kiko’, señalado por la Fiscalía de comercializar estupefacientes en diferentes barrios del sur de Cartagena.

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La decisión se produjo luego de la solicitud presentada por un fiscal de la Seccional Bolívar, quien presentó ante el juez los resultados de las investigaciones adelantadas por las autoridades para establecer las actividades que presuntamente desarrollaba el procesado.

De acuerdo con la investigación, Blanquicett Maranto, de 25 años, habría utilizado un inmueble ubicado en el sector de Henequén como punto para almacenar y distribuir sustancias estupefacientes a consumidores de diferentes sectores de la ciudad.

Entre los barrios que habrían estado relacionados con esta actividad, según las autoridades, se encuentran Henequén, Nelson Arango, San Pedro Mártir y La Reina.

El operativo fue desarrollado de manera coordinada entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, que adelantaron un allanamiento a la vivienda señalada durante la investigación. En el procedimiento, el hombre fue capturado en flagrancia.

En su poder fueron encontradas bolsas que contenían marihuana y cocaína, sustancias que, según la Fiscalía, estarían listas para ser comercializadas. El valor aproximado de los estupefacientes incautados fue estimado en 12 millones de pesos.

Tras su captura, Blanquicett Maranto fue presentado ante las autoridades judiciales para las audiencias preliminares. La Fiscalía le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Durante las diligencias judiciales, el procesado no aceptó su responsabilidad frente a los cargos formulados por el ente investigador.

Pese a su negativa, el juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía y ordenó que alias ‘Kiko’ permanezca privado de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.