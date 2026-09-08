Acuacar pide ahorrar agua ante la amenaza de El Niño

Ante la posibilidad de que las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño se mantengan durante los próximos meses, Aguas de Cartagena reforzó el llamado a los usuarios para hacer un uso responsable del agua y evitar desperdicios que puedan aumentar la presión sobre la fuente de abastecimiento.

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La empresa informó que mantiene un monitoreo permanente de los niveles de la fuente, el almacenamiento, la calidad del agua y las condiciones hidrológicas, como parte de las acciones contempladas en su plan de contingencia frente a posibles escenarios climáticos más exigentes.

Además, Aguas de Cartagena avanza en obras de adaptación en las estructuras de captación, con las que busca mantener la capacidad de bombeo incluso ante eventuales descensos en los niveles de la fuente.

Sin embargo, la empresa señaló que las acciones técnicas deben estar acompañadas por el compromiso de los usuarios. Por ello, insistió en la importancia de adoptar hábitos que permitan reducir el consumo y evitar el desperdicio del recurso.

Entre las recomendaciones está reducir el tiempo de las duchas, cerrar la llave mientras se cepillan los dientes o enjabonan los platos, utilizar baldes en lugar de mangueras y reutilizar el agua cuando sea posible.

También pidió revisar periódicamente las instalaciones para detectar fugas en llaves, sanitarios, duchas y tuberías, utilizar la lavadora con carga completa y evitar el riego de jardines durante las horas de mayor temperatura.

La empresa hizo especial énfasis en no lavar vehículos, fachadas, terrazas o andenes con manguera, así como evitar el uso excesivo de agua potable en actividades de riego o comerciales.

Asimismo, recordó que las conexiones clandestinas y derivaciones no autorizadas de las redes de acueducto ponen en riesgo la infraestructura y la disponibilidad del servicio para otros usuarios, además de generar posibles consecuencias administrativas y penales.