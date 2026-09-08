Afinia y autoridades de Bolívar unen esfuerzos para fortalecer el servicio de energía

Afinia destacó el trabajo conjunto que vienen adelantando las autoridades de Bolívar y diferentes actores del sector eléctrico para fortalecer la prestación del servicio y avanzar en soluciones que respondan a las necesidades energéticas de la región Caribe.

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El pronunciamiento se produjo luego del encuentro convocado por el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, en el que participaron los alcaldes de los municipios del departamento, encabezados por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, además de representantes del Gobierno Nacional.

Para Afinia, la participación de las autoridades refleja la importancia de unir esfuerzos alrededor de un servicio fundamental para los hogares, el comercio, la industria y el desarrollo económico de Bolívar.

La compañía resaltó también la disposición del Ministerio de Minas y Energía, representado en el encuentro por el viceministro Armando Cuello, para acompañar la búsqueda de alternativas que contribuyan a la sostenibilidad del sistema eléctrico.

A este esfuerzo se suma el compromiso de los congresistas de la región Caribe, especialmente de la bancada de Bolívar, quienes han manifestado su intención de impulsar iniciativas y mecanismos que permitan fortalecer las condiciones necesarias para continuar con las inversiones en infraestructura.

Afinia recordó que desde el inicio de sus operaciones ha destinado más de $3,5 billones a la modernización y renovación de redes eléctricas, de los cuales más de $1,4 billones corresponden a inversiones en Bolívar. Estas obras han permitido ampliar capacidades y avanzar hacia una infraestructura más robusta y confiable.

La empresa también destacó el crecimiento de la demanda energética, que durante agosto aumentó cerca de 14 %, un comportamiento asociado al dinamismo económico de la región y a las altas temperaturas registradas durante el período.

Este escenario representa nuevos retos, pero también evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo la infraestructura y la planificación energética para acompañar el crecimiento de las comunidades y las empresas.

Afinia señaló que actualmente trabaja junto con el Gobierno Nacional, las autoridades territoriales, el Congreso y otros actores en diferentes alternativas para garantizar la continuidad de las inversiones y seguir mejorando la calidad del servicio.