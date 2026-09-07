“Llevamos cuatro meses sin luz”: crítica situación en Santa Rosa y Simití por fallas en el servicio

Durante una reunión en la que participaron el gobernador de Bolívar, Yamil Arana; mandatarios municipales y representantes del Gobierno Nacional, el alcalde de Santa Rosa del Sur, Milton Olaya, lanzó un SOS ante las interminables fallas eléctricas que afectan la calidad de vida de los habitantes de este municipio y de Simití, que también se ha visto directamente afectado.

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“Nos quitan la energía por 15 o 18 horas y apenas nos dan cuatro horas al día con energía. La gente no aguanta más por las temperaturas”, manifestó el mandatario municipal.

La situación suele ser más complicada para los estudiantes de la zona, quienes no han podido asistir a clases por la falta de fluido eléctrico. Asimismo, los comerciantes prefieren no ejercer su actividad, alegando que, debido a la problemática, las ventas terminan generando pérdidas.

“Hay pérdidas cuantiosas y ha aumentado la compra de combustible para las plantas generadoras de energía”, continuó diciendo.

En Santa Rosa, las temperaturas alcanzan los 37 grados, lo que agrava las condiciones para quienes residen allí. Ante esta situación, las autoridades hacen un llamado al Gobierno Nacional para encontrar soluciones prontas que brinden alivio a las comunidades afectadas.

La problemática también afecta a Simití, donde sus habitantes han recurrido a vías de hecho, realizando cierres viales y protestas para exigir soluciones ante las fallas en el servicio de energía.