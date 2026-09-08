Río Cauca registra uno de los caudales más bajos de su historia: afecta generación de Hidroituango

En medio de la alerta por la temporada de bajos caudales asociada al fenómeno de El Niño, el río Cauca atraviesa uno de los periodos de menor nivel registrados en su historia, una situación que ya está impactando la generación de energía en la central hidroeléctrica Hidroituango.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó que durante anteriores fenómenos de El Niño los caudales que llegaban a Hidroituango se ubicaban entre 400 y 600 metros cúbicos por segundo. Actualmente, sin embargo, el registro se encuentra cerca de la mitad de esos niveles.

“Hoy tenemos caudales de 250 metros cúbicos por segundo, los más bajos en la historia. Casi que lo que está llegando al embalse lo debemos dejar correr para mantener un mínimo caudal ecológico”, señaló el mandatario local.

La disminución del caudal también ha reducido la capacidad de generación de Hidroituango. Aunque la central cuenta con cuatro turbinas que, en conjunto, pueden aportar cerca de 1.200 megavatios (MW) al sistema eléctrico, actualmente opera aproximadamente a la mitad de esa capacidad, con una generación máxima cercana a los 600 MW.

Solicitan medidas urgentes al Gobierno Nacional

Gutiérrez cuestionó, además, decisiones adoptadas durante el Gobierno de Gustavo Petro relacionadas con el manejo de los embalses de la región. Según el alcalde, cuando aún se registraban lluvias existía la posibilidad de aumentar el nivel de almacenamiento hasta la cota 420, es decir, unos 12 metros adicionales, pero dicha autorización no se habría producido oportunamente.

Ante este escenario, el alcalde destacó las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional para incentivar el ahorro de energía y reducir el consumo excesivo. Sin embargo, pidió adoptar acciones similares frente al uso del agua, advirtiendo que la situación podría extenderse a otras ciudades del país si continúan disminuyendo los recursos hídricos.

El mandatario aseguró que ya ha conversado con alcaldes de otras capitales sobre la necesidad de anticiparse a los efectos de la reducción de los caudales y anunció que se prepara una reunión entre alcaldes de ciudades capitales, ministros y representantes del Gobierno Nacional.

El objetivo del encuentro será definir medidas urgentes de ahorro, consumo responsable y manejo del recurso hídrico ante la actual temporada de bajos caudales.