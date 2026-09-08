En Guarne, quien no separe bien la basura, no se la recolectarán

Guarne- Antioquia

La empresa encargada de recolectar la basura en el municipio de Guarne, Oriente de Antioquia, comenzó a implementar una estrategia con la que busca reforzar las campañas pedagógicas de una mejor separación de los residuos en las casas.

Según la empresa de servicios públicos, a aquella persona que no separa y saca los residuos correctos de acuerdo con el día que corresponde, no se le recolecta. Un grupo de apoyo de la alcaldía estará inspeccionando las bolsas de basura antes de que pase el vehículo y, si no está bien separado, se le pega un sticker a la bolsa. El dueño debe devolverla al hogar.

“Que la comunidad tome conciencia en el momento de sacar los residuos, que sea el día que son, a la hora que deben sacarlos, y si son orgánicos, que sea orgánico ese día, y si son reciclaje, que sea el día que es el reciclaje”, explicó Mario Ramírez del grupo de apoyo a Medio Ambiente.

Manifiesta el grupo que han identificado que las personas continúan sacando los residuos el día que no pasa el carro recolector o los dejan en sitios no autorizados, generando un problema sanitario con la proliferación de plagas. Por lo que reiteran el llamado a tener una buena practica ambiental y de salubridad.