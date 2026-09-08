Juez niega tutela de Daniel Quintero contra Federico Gutiérrez por publicaciones en X

Medellín, Antioquia

El Juzgado Noveno Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá negó por improcedente la tutela presentada por Daniel Quintero Calle contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por publicaciones en X en las que lo ha señalado de estar relacionado con hechos de corrupción.

Quintero argumentó que expresiones como “jefe de la banda”, “corrupto” y “estructura criminal” vulneraban sus derechos al buen nombre, la honra y la presunción de inocencia, y pidió una rectificación pública.

El argumento del juzgado

El despacho determinó que la tutela no era el mecanismo adecuado para resolver la controversia. Señaló que, si Quintero considera que las publicaciones constituyen imputaciones delictivas, puede acudir a la justicia penal, por lo que no se cumplía el requisito de subsidiariedad.

El juzgado también indicó que no se acreditó un perjuicio irremediable que justificara la intervención excepcional del juez constitucional.

En el proceso, la Fiscalía General de la Nación informó además que existe una denuncia por injuria presentada por Quintero contra Federico Gutiérrez y Simón Molina, relacionada con hechos ocurridos en noviembre de 2025. La diligencia de conciliación estaba pendiente.

El fallo fue emitido el 7 de septiembre de 2026 y puede ser impugnado.