Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

08 sep 2026 Actualizado 16:26

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Reunión De La Espriella y Marco Rubio: ¿Cuáles son las prioridades de Colombia?

El canciller Omar Bulla explicó las prioridades de Colombia para la nueva etapa de la relación bilateral con el gobierno de Estados Unidos.

Abelardo de la Espriella y Marco Rubio. Fotos: Colprensa y Getty Images.

Abelardo de la Espriella y Marco Rubio. Fotos: Colprensa y Getty Images.

Abelardo de la Espriella y Marco Rubio. Fotos: Colprensa y Getty Images.
Añadir Caracol Radio en Google

Uno de los países principales en el mundo es Estados Unidos, y uno de los aliados necesarios para llevar a cabo estrategias contra el narcotráfico, los grupos armados ilegales, entre otros.

La relación entre Colombia y Estados Unidos ahora empieza una nueva era, con la llegada al poder de Abelardo De La Espriella y su interés por la política exterior.

Esta era comienza hoy también con la reunión entre el presidente Abelardo De La Espriella y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien llegará a Barranquilla a afianzar la relación bilateral.

¿Qué dijo el canciller sobre la visita?

Para el canciller Omar Bula, esta reunión constituye “el inicio de la reconstrucción de una alianza estratégica con Estados Unidos”.

Se trata de la primera visita de alto nivel que recibirá el mandatario en Colombia, y que tendrá una hoja de ruta sobre “el respeto mutuo, la soberanía y la defensa de nuestros intereses nacionales”.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir