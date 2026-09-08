Reunión De La Espriella y Marco Rubio: ¿Cuáles son las prioridades de Colombia?

Uno de los países principales en el mundo es Estados Unidos, y uno de los aliados necesarios para llevar a cabo estrategias contra el narcotráfico, los grupos armados ilegales, entre otros.

La relación entre Colombia y Estados Unidos ahora empieza una nueva era, con la llegada al poder de Abelardo De La Espriella y su interés por la política exterior.

Esta era comienza hoy también con la reunión entre el presidente Abelardo De La Espriella y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien llegará a Barranquilla a afianzar la relación bilateral.

¿Qué dijo el canciller sobre la visita?

Para el canciller Omar Bula, esta reunión constituye “el inicio de la reconstrucción de una alianza estratégica con Estados Unidos”.

Se trata de la primera visita de alto nivel que recibirá el mandatario en Colombia, y que tendrá una hoja de ruta sobre “el respeto mutuo, la soberanía y la defensa de nuestros intereses nacionales”.