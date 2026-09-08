Iván Cepeda cuestiona la visita de Marco Rubio a Colombia: “EE.UU intervino en la elecciones”

Durante el día de hoy, martes 8 de agosto, se llevará a cabo una reunión entre el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y una comitiva del Gobierno Nacional dirigido por el presidente Abelardo De la Espriella y el Canciller Omar Bula, en la ciudad de Barranquilla.

Sin embargo, el líder de la oposición y senador Iván Cepeda se pronunció acerca del encuentro diplomático.

Según el excandidato presidencial, hubo una intervención por parte de la potencia norteamericana en las elecciones de Colombia. “El gobierno de Estados Unidos, intervino de manera directa y abierta en nuestro proceso electoral, y realizaron toda clase de acciones para favorecer la elección del ciudadano Abelardo de la Espriella”, dijo el senador.

La crítica a la nacionalidad norteamericana del presidente

Además, el congresista también reiteró lo que, según él, es un factor que puede alterar la democracia y la soberanía del país: la ciudadanía americana que ostenta De la Espriella.

“La condición del jefe de Estado de Colombia estaba inexorablemente cuestionada para el ejercicio del cargo que genera el juramento de lealtad a la Constitución y al gobierno de Estados Unidos”, expresó Cepeda.

Por último, el senador expresó su preocupación de lo que denominó un “acto de entrega” a la visita de Rubio al país, ya que, según él, se suscribirán acuerdos que comprometen la riqueza mineral y energética del país.

El encuentro de llevará a cabo en la sede de la presidencia de Barranquilla y hace parte parte de una gira de Rubio que incluye Ecuador y Perú hasta el 10 de septiembre.

Según la agenda oficial, los temas son el apoyo de los Estados Unidos tras el terremoto del 10 de agosto, la lucha contra el narcotráfico y la cooperación comercial y de seguridad, incluido el denominado Escudo de las Américas.