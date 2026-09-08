Registraduría Auxiliar del barrio Cándido mejora atención y supera 470 trámites semanales

Neiva

La Registraduría Auxiliar número 1, ubicada en el barrio Cándido de Neiva, viene mejorando la atención a los usuarios luego de su traslado a este sector. La oficina busca convertirse en una alternativa para los habitantes de la comuna 1 y zonas aledañas, quienes pueden realizar diferentes trámites de identificación sin desplazarse hasta otras sedes.

Actualmente se realizan más de 470 trámites semanales en esta oficina. Allí los ciudadanos pueden solicitar cédulas, tarjetas de identidad, registros civiles y otros servicios relacionados con la identificación. La entidad destacó que la sede cuenta con características similares a las de la Registraduría Especial de Neiva y la Auxiliar número 2.

Yadira Córdoba, registradora en el Huila, afirmo que “en el departamento todavía permanecen 7.345 documentos de identidad pendientes por reclamar. De esta cifra, 4.277 corresponden a cédulas y 3.068 a tarjetas de identidad. Para facilitar la entrega, venimos trabajando con horario extendido, de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche, en jornada continua, además de atención los sábados de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde”.

La cédula digital, especialmente entre los jóvenes que cumplen 18 años, ha tenido buena acogida y actualmente los duplicados y rectificaciones también pueden efectuarse bajo esta modalidad. Si quieres, también puedo hacer una versión más radial, con lenguaje más directo para lectura al aire, manteniendo estos mismos datos.