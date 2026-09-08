Capturan a pareja señalada de abuso sexual sistemático contra una menor de edad

Neiva

Una pareja fue capturada en Pitalito y Nariño, señalada de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acceso carnal violento contra una niña que estaba bajo su cuidado. La investigación, que se extendió durante nueve meses, permitió recopilar elementos materiales probatorios, evidencias físicas y testimonios que vincularían a los dos capturados con los hechos.

De acuerdo con las autoridades, los presuntos abusos habrían ocurrido entre junio y julio de 2025, cuando la menor quedaba al cuidado de la pareja mientras su madre trabajaba. Durante la investigación también fueron encontrados, al parecer, registros audiovisuales y fotografías de carácter explícito relacionados con la víctima, situación que es materia del proceso judicial.

La primera captura se realizó en el barrio Tequendama de Pitalito, mientras que la mujer fue ubicada en el municipio de El Rosario, Nariño, hasta donde habría huido para evadir a las autoridades. “La confianza no debe ser sinónimo de descuido. Es fundamental conocer a quiénes delegamos el cuidado de nuestros hijos e hijas, y denunciar oportunamente cualquier situación sospechosa.”, señaló el teniente coronel Luis Fernando Viveros, jefe del Grupo de Protección y Servicios Especiales de la Policía Huila.

Los dos capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes. Durante las audiencias, un juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a la mujer, mientras que el hombre quedó en libertad condicional, sujeto a las condiciones y restricciones establecidas dentro del proceso. La Policía reiteró el llamado a denunciar cualquier situación que pueda poner en riesgo a niños, niñas y adolescentes a través de las líneas 123 y 141.