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08 sep 2026 Actualizado 13:22

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Gobierno del Huila refuerza seguridad en Algeciras ante amenazas y hechos de orden público

Autoridades anunciaron más presencia militar y policial, controles en vías y respaldo a funcionarios amenazados.

Tres funcionarios del municipio han recibido amenazas. Foto Daniela Manrique.

Tres funcionarios del municipio han recibido amenazas. Foto Daniela Manrique.

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Se refuerzan las medidas de seguridad en Algeciras, tras el consejo de seguridad realizado. Durante la reunión se acordó incrementar la presencia de la Policía y el Ejército en diferentes sectores del municipio. También se instalarán controles y retenes en los principales accesos y salidas para prevenir nuevos hechos de violencia.

La administración departamental reiteró que la institucionalidad mantendrá su presencia y no permitirá ser intimidada por grupos armados. Las autoridades se comprometieron a fortalecer el dispositivo militar en Algeciras. La estrategia busca recuperar plenamente la tranquilidad en este municipio.

Según Andrés Muñoz, secretario de gobierno departamental, afirmo que “estamos brindando acompaña de manera permanente al alcalde, al personero y al gerente de las Empresas Públicas. Los tres funcionarios han recibido amenazas, por lo que se solicitó a la Unidad Nacional de Protección adoptar medidas de seguridad.

Esta semana se realizará un consejo de seguridad presencial con el alcalde de La Plata, como muestra del respaldo institucional al territorio. Frente al panorama departamental, las autoridades aseguran que el orden público permanece bajo control, pese a hechos aislados registrados en algunos municipios.

José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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