Más de 200 estudiantes de la Universidad Pedagógica tendrán nuevos programas en Viotá y Villeta

Colombia

La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en su intención de tener mayor presencia en las regiones del país acaba de aceptar a 206 estudiantes para empezar su formación académica en los municipios de Viotá y Villeta, Cundinamarca.

El resultado de la universidad representa un avance para acercarse a las comunidades y generar oportunidades significativas para que jóvenes, docentes y agentes educativos puedan acceder a formación universitaria en los territorios, evitando las movilizaciones en las ciudades.

En Viotá serán formados 145 estudiantes mediante la oferta de por cinco programas académicos: licenciaturas en Deporte, Español e Inglés, y las profesionalizaciones en Ciencias Sociales, Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos y Deporte, mediante el convenio específico de suscrito entre la Universidad Pedagógica, la Alcaldía de Viotá y la Institución Educativa Departamental Francisco José de Caldas.

Por otra parte, en el municipio de Villeta 61 estudiantes serán beneficiarios de la oferta en Licenciatura en Educación Física y tres programas de profesionalización en Música, Artes Escénicas y Artes Visuales, a través de la Universidad Pedagógica, la Gobernación de Cundinamarca y La Institución Educativa Departamental Instituto Nacional de Promoción Social.

Esta articulación establecida con diferentes instituciones y organizaciones fortalece las capacidades educativas, pedagógicas, deportivas, artísticas y culturales de la región, y al mismo tiempo amplía las posibilidades de capacitarse a nivel profesional para personas que cuentan con experiencia previa en estos campos.

Actualmente la presencia regional de la universidad beneficia a 600 estudiantes en los municipios de Fusagasugá, Suesca, La Mesa, Funza, y Bogotá. Además de fortalecer el acceso educativo superior en Cumaribo, Vichada y Arauquita, Arauca a través del proyecto de Tránsito Inmediato a la Educación Superior (PTIES)

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