Más de 200 estudiantes de la Universidad Pedagógica tendrán nuevos programas en Viotá y Villeta
La llegada de estos programas académicos en los municipios de Cundinamarca sigue fortaleciendo la estrategia de regionalización de la universidad y amplía la oportunidad de acceso de educación pública superior en los territorios
Colombia
La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en su intención de tener mayor presencia en las regiones del país acaba de aceptar a 206 estudiantes para empezar su formación académica en los municipios de Viotá y Villeta, Cundinamarca.
El resultado de la universidad representa un avance para acercarse a las comunidades y generar oportunidades significativas para que jóvenes, docentes y agentes educativos puedan acceder a formación universitaria en los territorios, evitando las movilizaciones en las ciudades.
En Viotá serán formados 145 estudiantes mediante la oferta de por cinco programas académicos: licenciaturas en Deporte, Español e Inglés, y las profesionalizaciones en Ciencias Sociales, Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos y Deporte, mediante el convenio específico de suscrito entre la Universidad Pedagógica, la Alcaldía de Viotá y la Institución Educativa Departamental Francisco José de Caldas.
Por otra parte, en el municipio de Villeta 61 estudiantes serán beneficiarios de la oferta en Licenciatura en Educación Física y tres programas de profesionalización en Música, Artes Escénicas y Artes Visuales, a través de la Universidad Pedagógica, la Gobernación de Cundinamarca y La Institución Educativa Departamental Instituto Nacional de Promoción Social.
Esta articulación establecida con diferentes instituciones y organizaciones fortalece las capacidades educativas, pedagógicas, deportivas, artísticas y culturales de la región, y al mismo tiempo amplía las posibilidades de capacitarse a nivel profesional para personas que cuentan con experiencia previa en estos campos.
Actualmente la presencia regional de la universidad beneficia a 600 estudiantes en los municipios de Fusagasugá, Suesca, La Mesa, Funza, y Bogotá. Además de fortalecer el acceso educativo superior en Cumaribo, Vichada y Arauquita, Arauca a través del proyecto de Tránsito Inmediato a la Educación Superior (PTIES)
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