Inicia la restauración de áreas degradadas con especies nativas en sectores de la Ciénaga Grande

Maddalena

En los municipios de Pivijay, Remolino, Cerro de San Antonio, Salamina, Sitionuevo y El Piñón la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, desarrolla actualmente actividades de restauración ecológica orientadas a la recuperación de áreas degradadas, en el marco del proyecto “Conservación de áreas estratégicas para el ordenamiento alrededor del agua y la justicia ambiental en la Ciénaga Grande de Santa Marta”, financiado con recursos del Sistema General de Regalías.

Se conoció que las acciones contemplan la producción y siembra de especies nativas, así como procesos de rehabilitación y restauración ecológica en predios de estos municipios, con el propósito de contribuir a la recuperación y conservación de los ecosistemas asociados al complejo lagunar.

Para el cumplimiento de estas acciones, la Corporación estableció un vivero transitorio con capacidad para 250.000 plántulas, de las cuales aproximadamente 150.000 se encuentran actualmente en este espacio. Se trata de individuos de especies nativas como tabaco, campano, totumo, cañaguate, guásimo y tolú, que posteriormente serán llevados a los predios definidos para las acciones de restauración.

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La recuperación de la cobertura vegetal contribuye a mantener esta conexión y a generar mejores condiciones para la conservación de los recursos naturales, mientras que los sistemas silvopastoriles incorporan árboles y vegetación en áreas destinadas a la actividad ganadera.