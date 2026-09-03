Anuncian debate de control político por medida de la CREG que impacta a la Costa Caribe

El senador Gonzalo Baute cuestionó la medida adoptada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), al considerar que las condiciones de consumo energético no son iguales en todas las regiones del país.

Baute reconoció que existe la necesidad de promover el ahorro de energía ante los riesgos asociados al Fenómeno de El Niño, pero sostuvo que no resulta equitativo aplicar los mismos criterios de consumo a territorios con realidades climáticas diferentes.

El congresista puso como ejemplo a la Costa Caribe, donde las temperaturas superan con frecuencia los 37 grados y las sensaciones térmicas pueden estar por encima de los 40 grados.

Según explicó, estas condiciones obligan a los hogares y pequeños comercios a utilizar durante más tiempo equipos de refrigeración y climatización, lo que naturalmente incrementa el consumo de energía.

“No puede ser, no lo vamos a permitir. Esta comisión, que se denomina de expertos en regulación de energía y gas, tiene que entender que las condiciones no son las mismas en todas las regiones del país. Colombia es un país de regiones y no se puede tomar como referencia el consumo en kilovatios hora de los últimos seis meses para promediar y buscar un supuesto ahorro, cuando todos sabemos que se avecina el fenómeno de El Niño”, explicó el senador, Gonzalo Baute.

Radi también cuestionó la resolución

A las críticas se sumó el representante a la Cámara Samir Radi, quien señaló que la medida no tiene el mismo impacto para los usuarios de todas las regiones del país.

Radi insistió en que las particularidades climáticas de la Costa Caribe deben ser tenidas en cuenta al momento de establecer medidas relacionadas con el consumo energético y eventuales recargos.

“Esta resolución no golpea de la misma manera a todo el país. En el Atlántico y en toda la Costa Caribe, el consumo de energía no es un capricho, sino una necesidad. Vivimos con sensaciones térmicas que muchas veces rondan los 40 grados y, además, ya pagamos la tarifa de energía más alta del país. Estoy de acuerdo con promover el ahorro, por supuesto, pero esta medida se siente más como un castigo al bolsillo de las familias y de las empresas”, sostuvo.

Piden discutir de fondo la situación energética

Por su parte, el senador liberal Camilo Torres Villalba planteó que la discusión debe ir más allá de las medidas encaminadas a reducir el consumo.

El congresista reconoció que promover el ahorro energético es una medida importante y necesaria, especialmente ante escenarios de riesgo para el sistema, pero advirtió que una resolución de este tipo no puede ser presentada como una solución definitiva a los problemas estructurales del sector eléctrico.

Anuncian debate en el Congreso

Torres Villalba anunció que desde la Comisión Quinta del Senado promoverán un debate de control político para analizar la medida y sus efectos sobre los usuarios.

Al debate serían citados el Ministerio de Minas y Energía, la CREG, XM y otros actores del sector energético, con el propósito de revisar las condiciones actuales del sistema y las decisiones adoptadas frente al consumo de electricidad.

La discusión buscará establecer si las medidas implementadas responden a las necesidades reales de las distintas regiones del país y, particularmente, si contemplan las condiciones climáticas que enfrenta la Costa Caribe.