Más universidades menos cárceles: Patricia Caicedo

Magdalena

A través de su cuenta en X la senadora del Pacto Histórico, Patricia Caicedo cuestionó el respaldo de la Gobernación del Magdalena para la apertura de la megacárcel de San Ángel, luego de que el Gobierno Nacional definiera una hoja de ruta para culminar la infraestructura y garantizara los recursos necesarios para completar el proyecto.

Le puede interesar:

Así es Renacer, la obra que De La Espriella busca convertir en megacárcel

Gobierno Nacional asigna recursos para culminar el Centro Penitenciario en San Ángel, Magdalena

“Bastaría con ir al municipio y preguntar si sus habitantes querían esa obra, si se sintieron escuchados y si creen que les traerá algún beneficio. Desde que el proyecto fue contratado por la USPEC durante el gobierno Duque hubo rechazo y solicitudes para cambiar su destinación, incluso proponiendo que el lugar tuviera un uso educativo”, dijo la parlamentaria.

Es de recordar que, delegados de la gobernadora realizaron un recorrido por las 22 hectáreas que conforman el complejo, con participación del Ministerio de Justicia, la USPEC y el INPEC, para verificar las condiciones actuales de la infraestructura y determinar los trabajos pendientes para su entrada en operación.