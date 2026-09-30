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30 sep 2026 Actualizado 13:18

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Más universidades menos cárceles: Patricia Caicedo

La senadora del Pacto Histórico se refirió al tema, luego del anuncio de la apertura de la megacárcel de San Ángel, Magdalena, lo que generó cuestionamientos por parte de sectores que consideran que la obra no responde a las principales necesidades de la comunidad.

Megacárcel de San Ángel, Magdalena/ Gobernación del Magdalena.

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Magdalena

A  través de su cuenta en X la senadora del Pacto Histórico, Patricia Caicedo cuestionó el respaldo de la Gobernación del Magdalena para la apertura de la megacárcel de San Ángel, luego de que el Gobierno Nacional definiera una hoja de ruta para culminar la infraestructura y garantizara los recursos necesarios para completar el proyecto.

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“Bastaría con ir al municipio y preguntar si sus habitantes querían esa obra, si se sintieron escuchados y si creen que les traerá algún beneficio. Desde que el proyecto fue contratado por la USPEC durante el gobierno Duque hubo rechazo y solicitudes para cambiar su destinación, incluso proponiendo que el lugar tuviera un uso educativo”, dijo la parlamentaria.

Es de recordar que, delegados de la gobernadora realizaron un recorrido por las 22 hectáreas que conforman el complejo, con participación del Ministerio de Justicia, la USPEC y el INPEC, para verificar las condiciones actuales de la infraestructura y determinar los trabajos pendientes para su entrada en operación.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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