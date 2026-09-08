Mortandad de peces en Guamal, Magdalena

Magdalena

Pescadores del corregimiento de La Ceiba informaron sobre una mortandad masiva de peces en la ciénaga La Tesca, ubicada en el municipio de Guamal, Magdalena, por lo que la Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG activó su atención institucional.

Funcionarios realizaron un recorrido de verificación en articulación con funcionarios de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria – UMATA y la administración municipal. De igual manera, el municipio convocó un Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para analizar la situación y definir las acciones correspondientes.

De acuerdo con la verificación preliminar, la mortandad de peces podría estar relacionada con una disminución de los niveles de oxígeno disuelto en el agua, asociada a los bajos niveles que actualmente presenta la ciénaga, como consecuencia de la escasez de precipitaciones y la menor conducción de agua por los caños que la alimentan.

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“Estamos realizando una verificación técnica de la situación y tomaremos muestras para determinar con mayor precisión las condiciones del agua. Con estos resultados podremos orientar las decisiones y acciones que sean necesarias para atender esta situación”, explicó Gustavo Pertuz Valdés, subdirector de Gestión Ambiental de CORPAMAG.

Llamado desde el Congreso

El representante a la Cámara por el Magdalena, Felipe Hernández, lanzó una alerta nacional ante la situación que se registra en la Ciénaga de Tesca, en Guamal, donde comunidades de la zona reportan la aparición de miles de peces muertos.

“Vean lo que está ocurriendo en la Ciénaga de Tesca, en Guamal, Magdalena. Miles de peces muertos. Esto es una verdadera alerta para nuestro departamento y necesitamos que el país vuelva los ojos hacia lo que está pasando en nuestras ciénagas”, señaló Hernández.

El congresista advirtió que las altas temperaturas y la disminución de los niveles de agua representan una amenaza no solamente para la biodiversidad de estos ecosistemas, sino también para numerosas familias que dependen de la pesca como fuente de alimentación e ingresos.