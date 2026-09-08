“Ni un litro de agua ha llevado la Alcaldía”: líder ambiental denuncia abandono en Nueva Venecia

Andrés Felipe Gil, líder ambiental, habló sobre la crisis de Nueva Venecia y el cumplimiento del fallo judicial. Foto: Parques Naturales / Andrés Gil

A casi un año del fallo judicial que ordenó garantizar agua potable, salud, alimentación y condiciones de vida digna para los habitantes de Nueva Venecia, en la Ciénaga Grande de Santa Marta, persisten los cuestionamientos sobre el cumplimiento de las medidas.

En diálogo con Caracol Radio, el líder ambiental y defensor de derechos humanos Andrés Felipe Gil Lozano, quien promovió la tutela que dio origen al proceso, aseguró que la comunidad continúa enfrentando graves dificultades para acceder al agua potable.

Gil explicó que los habitantes se abastecen del caño Aguas Negras, un cuerpo de agua que, según señaló, no recibe tratamiento y que la comunidad debe hervir para poder consumir.

“No hay hasta ahora ni un litro de agua que haya llevado la Alcaldía de Sitionuevo a los pueblos palafitos”, afirmó el líder ambiental.

Cuestionan cumplimiento de las órdenes judiciales

De acuerdo con Gil, algunas entidades sí han adelantado jornadas, diagnósticos y proyectos, pero considera que las principales medidas ordenadas por la justicia aún no se han materializado.

Mencionó acciones del ICBF, proyectos de Aguas del Magdalena y la disposición del Ministerio de Vivienda para priorizar un proyecto de acueducto. Sin embargo, cuestionó que este último no haya avanzado.

También señaló que las brigadas de salud han sido insuficientes y que, según su seguimiento, solo se habría realizado una jornada en septiembre del año pasado.

“Todos dicen que han cumplido, pero voy a ver tú ahí al pueblo cuántos litros de agua han llevado”, sostuvo Gil, al cuestionar la diferencia entre los informes presentados por las entidades y lo que, según afirma, encuentra la comunidad en territorio.

“La naturaleza ha resuelto más rápido” el problema de la Hydrilla

Otro de los puntos abordados fue la presencia de Hydrilla verticillata, una planta invasora que ha generado afectaciones en la movilidad y las actividades de las comunidades de la Ciénaga Grande.

Gil calificó la respuesta institucional frente a esta problemática como “reactiva”, “lenta” y “paquidérmica”.

Según explicó, la disminución del ingreso de agua dulce a la Ciénaga Pajarales habría incrementado la salinidad y generado condiciones que están afectando la proliferación de la planta.

“La realidad es que el tema de la planta invasora lo ha venido a solucionar más rápido la naturaleza que las instituciones”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que esto no significa que el problema esté solucionado, pues un eventual aumento de los niveles de agua dulce podría generar nuevamente condiciones favorables para la Hydrilla.

Comunidad expresa decepción

El líder ambiental también habló sobre el impacto que, según él, ha tenido la falta de soluciones concretas en la relación de la comunidad con las instituciones.

“La gente está muy decepcionada del Estado. La credibilidad del Estado está muy golpeada ya y eso, por supuesto, afecta al tejido comunitario”, aseguró.

Este martes 8 de septiembre, el Juzgado Sexto Administrativo de Santa Marta realizará una audiencia de verificación para revisar el cumplimiento de las órdenes impartidas en el fallo y determinar qué medidas continúan pendientes.