Inicia construcción en Santa Marta de la vía a la Universidad “Camino al Río”/ Alcaldía de Santa Marta.

Santa Marta

Comenzó en Santa Marta la construcción de la vía “Camino al Río”, un proyecto que busca mejorar la conexión vial entre la Troncal del Caribe y la Avenida del Río, en un sector donde confluyen varios barrios y la Universidad del Magdalena.

Le puede interesar:

Más universidades menos cárceles: Patricia Caicedo

La obra contempla 750 metros lineales de doble calzada y una inversión de 34.514 millones de pesos. El proyecto también incluye la construcción de dos box culvert laterales, cada uno con una longitud de 850 metros, infraestructura que permitirá el manejo de las aguas y acompañará el desarrollo de la nueva vía.

Los habitantes de Villa Universitaria, Villa del Mar, Villa Trinidad, Villa Marina, Piñón 1, Piñón 2 y El Trébol, así como la comunidad educativa de la Universidad del Magdalena, serán los beneficiarios directos de esta obra.