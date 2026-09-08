Nuevo comandante de Policía Valle regresa al departamento donde comandó Tuluá, Roldanillo y Cartago

El coronel Amaury Aguilera López asumió como nuevo comandante del Departamento de Policía Valle, en reemplazo de la general Sandra Liliana Rodríguez, y lo hace conociendo de primera mano buena parte del territorio que ahora vuelve a estar bajo su responsabilidad.

El oficial ya realizó el empalme con la comandante saliente y el subcomandante. Entre 2019 y 2022 estuvo al frente de los distritos de Tuluá, Roldanillo y Cartago, además de haber tenido experiencia en la Policía Metropolitana de Cali.

“Ya tengo unos días en la unidad haciendo ese empalme con mi general Sandra, con el equipo de trabajo, referenciando las problemáticas que tiene el departamento en el norte, en el centro, bueno, en cada uno de los municipios”, explicó Aguilera.

El nuevo comandante reconoce que, aunque conoce las dinámicas del Valle, las condiciones de seguridad han cambiado y requieren una lectura permanente de cada territorio.

“Las dinámicas cambian, inclusive ni siquiera en el trasegar de los años. Esto puede cambiar en el día a día, en la semana, en el mes”, señaló.

Su gestión estará enfocada en mantener las estrategias que han permitido reducir algunos indicadores de seguridad y reforzar aquellas que necesitan mayor atención, con acciones de inteligencia, Policía Judicial, prevención y seguridad ciudadana.

Aguilera también tendrá entre sus retos enfrentar problemáticas como la presencia de actores ilegales y la minería ilegal en algunas zonas rurales, mientras fortalece la seguridad en los sectores urbanos del departamento.

Para el comandante, la respuesta deberá construirse de manera articulada con alcaldes, autoridades departamentales, gremios y comunidades de los 42 municipios.

El coronel Aguilera cuenta con 28 años de servicio en la Policía Nacional, experiencia operativa y administrativa y formación en seguridad, derechos humanos, administración y Carabineros. Antes de asumir el comando del Valle se desempeñó como director de Infraestructura de la Dirección Logística y Financiera de la institución.

Ahora regresa al departamento donde ya estuvo al frente de tres distritos de Policía, pero esta vez con la responsabilidad de conducir la seguridad de todo el Valle del Cauca.