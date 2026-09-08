Capturan a alias ‘Sobri’, señalado como jefe de ‘La Terraza’, por el secuestro de un empresario

La Fiscalía General de la Nación capturó a Jhony Alberto Muñoz Laverde, alias ‘Sobri’ o ‘Sobrino’, señalado como presunto cabecilla del grupo delincuencial ‘La Terraza’.

Según la investigación, el detenido estaría relacionado con su posible participación en diferentes conductas delictivas perpetradas en el área metropolitana de Medellín, entre ellas, el secuestro de un empresario ocurrido en Envigado el 18 de enero de 2024.

El comerciante fue llevado mediante engaños hasta una vivienda ubicada en el sector Loma del Chocho, donde fue retenido por integrantes de ‘La Terraza’.

“Durante el cautiverio y, en cumplimiento de una orden presuntamente impartida por alias ‘Sobri’, fue amenazado de muerte para presionar el pago de 3.000 millones de pesos por su liberación. Posteriormente, la cifra se redujo a algo más de 700 millones de pesos, los cuales debían transferirse en criptoactivos”, explicó la Fiscalía.

Muñoz Laverde es sobrino de José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’, quien fue uno de los cabecillas de la estructura delincuencial ‘La Oficina’ y participó en el denominado ‘Tarimazo’ del presidente Gustavo Petro, ocurrido el 21 de junio de 2025 en la Plaza de La Alpujarra, en el Centro Administrativo de Medellín.

En las próximas horas, Muñoz Laverde será presentado ante un juez penal de control de garantías. Un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputará los delitos de concierto para delinquir y secuestro extorsivo, ambas conductas agravadas.