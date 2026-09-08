Más de 739.000 menores y ancianos no se han vacunado contra la influenza en Bogotá

Más de 739.000 menores y de la tercera edad no se han vacunado contra la influenza en Bogotá. Foto: Secretaría de Salud de Bogotá.

Bogotá D.C

La Secretaría de Salud de Bogotá advierte que aunque la ciudad ha avanzado en la inmunización de los grupos poblaciones priorizados, la primera infancia y las personas mayores de 60 años siguen siendo el principal desafío.

Con corte al 2 de septiembre de 2026, Bogotá había aplicado 222.356 dosis a personas de 60 años y más, 229.995 a personas con comorbilidades, 150.858 a niños y niñas entre los seis meses y los cinco años y 33.963 a gestantes.

Estas cifras muestran el avance de la ciudad, pero también la necesidad de mantener el esfuerzo para llegar a quienes aún no cuentan con esta protección. En particular, más de 230.000 niños y niñas menores de seis años y más de 197.000 personas de 60 años y más permanecen pendientes de vacunación.

“Nuestro llamado es especialmente a las familias con niños pequeños y a las personas mayores de 60 años. Todavía estamos a tiempo de protegernos. Vacunarse no solo es una decisión individual, también es una forma de cuidar a quienes están a nuestro alrededor y de evitar que una enfermedad prevenible termine en una complicación grave”, afirmó Marcela Martínez, subdirectora de Acciones Colectivas.

¿Cómo identificar la influenza?

La influenza puede comenzar con síntomas conocidos como fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolor muscular, dolor de cabeza y malestar general.

Sin embargo, en personas con mayor riesgo puede evolucionar hacia complicaciones graves como neumonía, hospitalización e incluso la muerte.

Se transmite fácilmente de una persona a otra al toser, estornudar o hablar, por lo que la vacunación continúa siendo una de las principales medidas de prevención.

¿Cómo vacunarse contra la influenza?

Para ampliar la protección, la Secretaría Distrital de Salud continúa fortaleciendo la vacunación en las IPS, las jornadas extramurales y la búsqueda activa de población susceptible, junto con acciones de información y comunicación para acercar la vacuna a quienes todavía están pendientes.

La vacunación contra la influenza está dirigida prioritariamente a niños y niñas desde los seis meses hasta los cinco años, gestantes a partir de la semana 14, personas de 60 años y más, personas con enfermedades o condiciones clínicas de riesgo, convivientes de menores de 18 años con cáncer y talento humano en salud, especialmente quienes trabajan en urgencias, consulta externa, hospitalización, unidades de cuidado intensivo, laboratorios clínicos, vacunación y equipos básicos de salud.

La invitación que hace la Alcaldía de Bogotá es a revisar el estado de vacunación y, si hace parte de la población priorizada, acudir a los servicios habilitados para recibir la vacuna.