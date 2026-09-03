Anuncian ensayos de vacunas contra ébola antes de noviembre

Varios de los virus pertenecen a la familia del Ébola.. Foto: Pixabay( Thot )

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que los ensayos de tres posibles vacunas contra la cepa de ébola que ha matado a miles de personas en la República Democrática del Congo deberían comenzar en octubre o noviembre.

Más de 3.000 personas han muerto, entre unos 6.000 infectados, por el peor brote de esta enfermedad jamás registrado en el vasto país africano.

Aunque el mismo fue declarado el 17 de mayo, la OMS cree que el virus empezó a propagarse discretamente a finales de enero.

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Entre los numerosos desafíos para una respuesta al letal brote están la falta de vacunas o tratamientos aprobados contra la más reciente cepa.

Tres posibles vacunas

La OMS indicó que se acercaba el inicio de ensayos para tres posibles vacunas.

“Dos nuevas vacunas contra el virus Bundibugyo se encuentran ahora en fase de ensayos de seguridad en el Reino Unido y Canadá”, declaró a la prensa en Ginebra el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La organización también recomendó un ensayo clínico a gran escala en humanos con una vacuna contra la cepa más común, con el fin de comprobar si ofrece alguna protección cruzada frente a Bundibugyo.

Brote de ébola . Foto: Getty Images Ampliar Brote de ébola . Foto: Getty Images Cerrar

Más de 3.000 muertos en RDC

La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) ha causado ya más de 3.000 muertos, según un último balance de las autoridades congoleñas.

La epidemia, declarada oficialmente a mediados de mayo, afecta a zonas conflictivas del este y el noreste del país.

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Hasta el momento, el virus ha causado 3.007 muertes y ha contagiado a 6.186 personas, con una tasa de letalidad del 48,6%, según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Salud Pública congoleño (INSP). Se han contabilizado unos 1.409 casos de recuperación.

El ébola, que se transmite por contacto con fluidos corporales y provoca fiebre hemorrágica, ha causado más de 15.000 muertes en África en los últimos 50 años.

La peor epidemia registrada hasta entonces en la RDC dejó cerca de 2.300 muertos entre los 3.500 enfermos contabilizados entre 2018 y 2020.