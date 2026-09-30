Hechos de inseguridad en el norte de Bogotá: Tres personas fueron capturadas

Siguen los hechos de inseguridad en Usaquén, durante la tarde de este martes 29 de septiembre, una mujer que transitaba por la vías del barrio Mazurén fue atacada violentamente por un hombre quien pretendía hurtarla, sin embargo, la comunidad aprehendió al sujeto, quien se movilizaba en una motocicleta de alta gama.

Tras la aprehensión las autoridades llegaron a la zona, llevándose al hombre a la estación más cercana, posterior a esto tuvo que ser dejaro en libertad por la falta de denuncia ciudadana.

El segundo hecho se registró durante la tarde en las cercanías del World Trade Center, ubicado en la Calle 100 con Carrera 9, donde un ciudadano extranjero, quien se movilizaba por la zona, se opusó al hurto de su dispositivo movil, recibiendo por parte de los presuntos delincuentes golpes y un disparo, que por fortuna solo rozó su brazo.

Lo que causó la reacción de ciudadanos y escoltas que fueron testigos del hecho, logrando su aprehensión y posterior captura por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá, quienes en el hecho, lograron además, la incautación de un arma traumática y la motocicleta en la que se movilizaban.