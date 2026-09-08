Líder de Modelia alerta por inseguridad tras ataque a vigilante, pide mayor presencia de autoridades

Líder de Modelia alerta por inseguridad tras ataque a vigilante y pide mayor presencia de autoridades

El ataque contra un vigilante de 63 años ocurrido el sábado 5 de septiembre en la calle 22 con carrera 81 bis, en el sector de Modelia, volvió a generar preocupación entre los habitantes de esta zona de Fontibón.

Ricardo Rodríguez, quien llevaba cerca de 15 días trabajando como vigilante en el sector, fue atacado por la espalda mientras se movilizaba en bicicleta. De acuerdo con el relato entregado por Felipe Jiménez, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Ciudad Modelia, el hombre habría sido golpeado en la cabeza con una piedra y, posteriormente, le habrían robado su bicicleta y algunas de sus pertenencias.

Pero más allá de este caso, para los líderes comunitarios el hecho pone nuevamente sobre la mesa una preocupación que, aseguran, viene creciendo en Modelia: la inseguridad.

Líder de Modelia pide mayor presencia de las autoridades

Felipe Jiménez aseguró que este no sería un hecho aislado y manifestó su preocupación por la falta de una presencia permanente de las autoridades en el sector.

“Es un caso sumamente delicado, digamos que ya es un caso que en anteriores ocasiones también se ha presentado aquí en Modelia, ya llevamos dos vecinos adicionales con robo, con hurto calificado y con tentativa de homicidio y con una vecina incluso fallecida”.

El líder comunal insistió en que, desde su perspectiva, la respuesta institucional no debería limitarse a acudir después de que ocurre un delito, sino que debería existir una estrategia de prevención y vigilancia permanente.

“El problema es la inseguridad aquí en el sector de Modelia, cada vez se crece y se crece y se crece, no hay una permanencia institucional ni una solución real y efectiva por parte de las autoridades”.

La comunidad también expresa preocupación por la familia del vigilante

Jiménez señaló además que la situación del trabajador ha generado preocupación entre los vecinos debido a las condiciones económicas de su familia.

“Desafortunadamente la familia del señor Ricardo es una familia de escasos recursos. El señor Ricardo era el proveedor porque desafortunadamente tiene un hijo en condición de discapacidad y él es el proveedor de la familia”.

Ante esta situación, el líder aseguró que la comunidad busca apoyar a la familia mientras avanza la investigación.

“Nosotros acá desde Modelia queremos apoyar, aportar en lo que más podamos para no dejar sola a esta familia”.