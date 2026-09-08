Mujer de 20 años capturada por vender bazuco entre cachivaches: así fue el operativo

Bogotá D.C

En la localidad de La Candelaria, en el centro de Bogotá, las autoridades lograron la captura en flagrancia de una mujer de 20 años por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El operativo se registró sobre la carrera 12, donde, durante labores de patrullaje, los uniformados fueron alertados por los operadores de videovigilancia sobre la presencia de una mujer que se encontraba vendiendo cachivaches y que, presuntamente, estaría utilizando estos elementos como fachada para comercializar sustancias estupefacientes.

“Gracias al seguimiento de las cámaras de videovigilancia, los radioperadores orientaron a la zona de atención dando características de tiempo, modo y lugar para dar con la ubicación de una bolsa plástica que había dejado junto a un parque”, aseguró la teniente coronel, Elizabeth Erazo, comandante de la Estación de Policía de La Candelaria.

En el procedimiento fueron incautados 80 gramos y dinero en efectivo. La mujer fue capturada y trasladada a la URI de Puente Aranda, donde quedó a disposición de la autoridad competente.