Más de 500 uniformados garantizarán la seguridad en la Feria Internacional del Café en Chaparral

Tolima

Las autoridades del Tolima avanzan en la consolidación del plan de seguridad para garantizar la tranquilidad durante la Feria Internacional del Café, que se desarrollará del 11 al 13 de septiembre en el municipio de Chaparral.

El operativo contará con 300 integrantes del Ejército Nacional y 212 de la Policía Nacional, quienes estarán desplegados en el área urbana y rural del municipio, con el propósito de brindar condiciones de seguridad a habitantes, productores, visitantes y turistas durante el desarrollo del evento.

El coronel Ferney Martín, comandante de la Policía Nacional en el Tolima, destacó la articulación entre la Fuerza Pública y la Gobernación para garantizar el normal desarrollo de la feria.

“Va a ser una feria internacional maravillosa. Los esperamos, queremos desarrollar el turismo en nuestra región. Nuestras capacidades articuladas con nuestro Ejército Nacional buscan brindar esas condiciones de seguridad, tanto en el nivel urbano como en el rural”, señaló el oficial.

El dispositivo contempla la presencia de uniformados de las diferentes modalidades del servicio de Policía y el acompañamiento del Ejército en zonas estratégicas, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la seguridad y facilitar la llegada de visitantes.

Además, se anunció el despliegue de un escudo aéreo antidrones en el cielo de Chaparral, que tendrá un costo cercano a los $150 millones durante los tres días del evento, con el propósito de evitar posibles ataques violentos o terroristas.

La Feria Internacional del Café busca además convertirse en un escenario para promover la producción cafetera y dinamizar el turismo en el sur del Tolima. El evento contará con concursos de catación, competencia de cafés filtrados, ruedas de negocios, agenda académica, talleres, subastas, entre otras actividades.