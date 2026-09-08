Llega a Ibagué el perifoneo remoto a través de un moderno centro de monitoreo

Ibagué

La alcaldesa Johana Aranda realizó el lanzamiento oficial de ‘Ocobos Plus’, una nueva estrategia de seguridad que busca blindar a Ibagué y fortalecer las acciones de prevención, control y reacción frente a los diferentes delitos que afectan la tranquilidad de su población.

Entre las medidas se destaca la implementación del perifoneo remoto desde un moderno centro de monitoreo que funciona en el Palacio Municipal, en el centro de Ibagué. Con 250 cámaras de vigilancia distribuidas en 68 sectores de la ciudad, se espera fortalecer la vigilancia de la seguridad y el orden público, además de poder dirigirse en tiempo real, a través de parlantes, a los ciudadanos.

“En los 68 sectores donde tenemos la estrategia Vecinos Seguros, los líderes ya están capacitados. Ahora viene una etapa muy importante de la estrategia que tiene que ver con veteranos de la Fuerza Pública, que van a estar trabajando en el territorio con presidentes de JAC y ediles, para multiplicar los esfuerzos”, detalló Aranda.

Los veteranos de la Fuerza Pública también aportarán su trabajo para operar las cámaras de seguridad en el centro de monitoreo.

“‘Ocobos Plus’ significa más presencia en el territorio, más articulación y más capacidades para prevenir el delito y cerrarle el cerco a la delincuencia. Aquí estamos trabajando unidos con nuestra Fuerza Pública y con todas las instituciones para proteger la vida y devolverle cada vez más tranquilidad a nuestra gente”, afirmó la mandataria.

La estrategia contempla cinco ejes estratégicos articulados que permitirán fortalecer la presencia institucional en las calle.

Cinco ejes estratégicos

En materia de seguridad integral, la estrategia busca reforzar la prevención, el control y la reacción frente a los delitos que afectan la tranquilidad de los ibaguereños, mejorando las capacidades operativas mediante patrullajes, controles y acciones de vigilancia en el territorio.

De igual manera, en inteligencia y prevención, se fortalecerán las acciones de inteligencia, prevención y pedagogía para anticiparse al delito.

A su vez, la estrategia contempla llevar las acciones de seguridad a barrios y veredas, priorizando los sectores que requieren mayor presencia de las autoridades.

Asimismo, se reforzará la capacidad de respuesta, mejorando la coordinación y la reacción de las autoridades frente a las situaciones que alteran la tranquilidad de los ibaguereños.