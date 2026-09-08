Condenan a un hombre a 25 años de cárcel por agredir a su expareja en Herveo, Tolima. Foto tomada de redes sociales

Tolima

Un juez de conocimiento condenó a 25 años de prisión a José Reinel Montoya García, quien atacó a su expareja sentimental con un elemento contundente en el municipio de Herveo, norte del Tolima.

Los hechos ocurrieron el 27 de agosto de 2023, en una residencia del municipio, donde Montoya García ingresó clandestinamente y atacó a la mujer, ocasionándole varias lesiones en la cabeza y el cuerpo.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde recibió la atención médica requerida, mientras que el agresor huyó del lugar de los hechos, según reveló la Fiscalía General de la Nación.

La investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Tolima probó que la mujer fue víctima de un ciclo de violencia de género que incluyó agresiones físicas y psicológicas, además de amenazas de muerte.

Por lo anterior, fue declarado responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa agravado, en una decisión de primera instancia contra la cual procede el recurso de apelación.