Carolina Rojas fue designada como nueva gerente regional de Prosperidad Social en el Tolima

Tolima

El Departamento de Prosperidad Social anunció la designación de una nueva gerente regional para el departamento del Tolima, se trata de Carolina Rojas, profesional con un perfil en formación complementaria en profundización y acompañamiento en escenarios de violencia y cuidado paliativo en el paciente oncológico.

Carolina Rojas cuenta con una trayectoria de más de 17 años en dirección, gerencia y liderazgo institucional, principalmente, en el sector salud, donde ha liderado organizaciones, equipos multidisciplinarios y procesos de transformación y fortalecimiento institucional, en entidades como la Clínica Ibanasca, la Clínica Sion y Oncomedic, en Ibagué.

Según el DPS, la nueva directora regional tiene experiencia en la dirección administrativa, financiera, operativa, comercial y de calidad, la planeación estratégica, la gestión del talento humano, el seguimiento de indicadores, la construcción de alianzas estratégicas y la implementación de procesos de mejoramiento continuo.

“Asumo la Gerencia Regional de Tolima con gratitud, humildad y profundo sentido de responsabilidad. Trabajaré por los 47 municipios de mi departamento promoviendo una gestión cercana, incluyente y articulada con las autoridades, las comunidades y el sector productivo. Mi propósito es contribuir con que la gestión regional se traduzca en acciones concretas, mayores oportunidades y mejores condiciones de vida para todos los tolimenses”, dijo Carolina Rojas, nueva directora del DPS en el Tolima.

Finalmente, la funcionaria resaltó que su propósito es contribuir para que la oferta institucional en los territorios se fortalezca en articulación con entidades nacionales.