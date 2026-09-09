Análisis: ¿Qué deja la visita de Marco Rubio a Colombia?

En Hora 20, los panelistas analizaron las relaciones y los acuerdos entre la administración Trump y el Gobierno De la Espriella.

Los panelistas analizaron lo que deja la visita de Marco Rubio a Colombia, la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales, los memorandos de entendimiento que firmaron ambos gobiernos, el futuro de los aranceles sobre productos colombianos, la cooperación en seguridad y la relación con Venezuela.

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Lo que dijeron los panelistas

Alfredo Deluque, congresista del Partido de la U, miembro de la Comisión Primera Constitucional y oriundo de la región de La Guajira, sostuvo que es muy significativo que la reunión de Abelardo de la Espriella y Marco Rubio se hubiese dado en Barranquilla.

Además, consideró positivo el memorando de entendimiento sobre minerales y tierras raras. “Hacer esto con el país que es líder de la cuarta revolución industrial y tiene las empresas que trabajan con inteligencia artificial es absolutamente lógico y consecuente con lo que quiere el gobierno de Abelardo de la Espriella: digitalizar la sociedad para producir mecanismos que permitan cerrar brechas sociales y de pobreza”, advirtió el congresista.

“Abelardo está cumpliendo sus promesas de campaña, nunca ocultó su afinidad con Israel y Estados Unidos”, indicó Deluque.

Sandra Borda, politóloga, internacionalista y docente de la Universidad de Los Andes, indicó que Colombia debería reflexionar más sobre las concesiones que le da a Estados Unidos.

Frente a las decisiones relacionadas con Israel, dijo que están totalmente alineadas con los intereses de la administración Trump.

Además, se refirió al futuro de las políticas migratorias. El gobierno anterior decidió parar la regularización de migrantes, por lo cual hay demasiados venezolanos en Colombia. En este momento se está tratando de triangularizar la regularización con EE. UU.”, anotó la docente.

Janiel Melamed, director del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte, comentó que Colombia tiene mucha riqueza natural y eso explica el interés de Estados Unidos en sus minerales raros. “Son utilizados para inteligencia artificial, data center, microprocesadores. Muchos de estos tienen usos civiles, pero también militares”, advirtió el expero.

También mencionó las decisiones frente a Israel. “El reconocimiento de Colombia a los Altos del Golán y su afinidad con Israel no creo que lo aleje de sus aliados estratégicos y si alguno se aparta estoy seguro de que llegarán otros aliados”, concluyó Melamed.

Joshua Treviño, director de la Iniciativa del Hemisferio Occidental y asesor senior del presidente en el America First Policy Institute, sostuvo que es importante reconocer que Colombia ha dado ejemplo en la lucha contra los grupos armados ilegales y señaló que países como México deberían seguir su ejemplo.

“El éxito de la visita de Marco Rubio se podría ver como una revitalización de la relación entre Estados Unidos y Colombia. Ambos podrán coincidir y manejar asuntos como la seguridad, una alianza que lleva más de 70 años”, explicó Treviño.

Adicionalmente, se refirió a los intereses de Estados Unidos en Venezuela. “Es importante reconocer que el secretario de Estado ve a Venezuela como una nación independiente, con su propia historia. Es una necesidad que pueda reconstruirse todo lo que es la República Democrática de Venezuela”, concluyó Treviño.

Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, indicó que la visita de Marco Rubio evidencia un cambio profundo en la relación entre Colombia y Estados Unidos. “Es fundamental consolidar una buena alianza para atacar estructuras criminales, considerando que el interés nacional de EE. UU. es combatir a estas redes criminales”, puntualizó Chacón.

Así mismo, indicó que Colombia tiene problemas institucionales para definir cuáles son sus minerales estratégicos. En ese sentido, consideró que “Estados Unidos está preocupado por los suministros para la cadena tecnológica y sectores industriales. Es aquí donde Colombia debe organizarse para ser un aliado estratégico”.