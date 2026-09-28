Métodos de protección en Ituango muestran reduccción histórica en ataques de felinos a la ganadería

Ituango, Antioquia

Corantioquia destacó importantes avances en la mitigación de conflictos entre la ganadería y felinos silvestres en el municipio de Ituango. Tras los reportes de avistamientos en 2023, la implementación de estrategias antidepredatorias alcanzó una efectividad del 88 % en 2024, 96 % en 2025 y 99 % a septiembre de 2026.

Estos resultados consolidan la convivencia armónica en seis veredas: San Marcos, La América, Palmichal, Los Venados, El Aro y Organí. El seguimiento técnico demuestra que es viable proteger la biodiversidad local sin afectar la producción ganadera en sus hábitats naturales.

Educación ambiental y prevención en la comunidad

En el marco de esta estrategia se realizó la Feria de los Felinos y el Bosque en Ituango, evento que reunió a más de 700 personas. La jornada sirvió para sensibilizar sobre la importancia ecológica de la fauna silvestre y capacitar en la prevención de accidentes ofídicos.

Con estas iniciativas, la autoridad ambiental busca promover una cultura de respeto por la vida silvestre y consolidar territorios sostenibles. Las capacitaciones abordaron mitos y realidades sobre la fauna local, fortaleciendo el trabajo articulado con las comunidades rurales.

Expansión del modelo a otras subregiones

El éxito obtenido en Ituango respalda el esquema de coexistencia que Corantioquia expande en su jurisdicción. La entidad recordó que estas metodologías comenzaron como proyectos piloto en el Magdalena Medio y actualmente se replican en el Bajo Cauca.

La corporación reafirmó su compromiso de mantener el respaldo a los productores rurales mediante buenas prácticas agronómicas y ambientales. El objetivo principal sigue siendo garantizar el equilibrio entre el desarrollo productivo y la conservación de los ecosistemas estratégicos.