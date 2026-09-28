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28 sep 2026 Actualizado 16:38

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Medellín

Judicializan a mujer señalada de causar la muerte a su bebé de siete meses en Bello

La captura de la mujer de 18 años se ejecutó luego de que la autopsia confirmara que la muerte del menor en un hospital de Medellín fue provocada por maltrato físico.

Imagen de referencia. Bebe recién nacido a blanco y negro: Getty Images.

Imagen de referencia. Bebe recién nacido a blanco y negro: Getty Images. / Getty Images - Cadena Ser

Imagen de referencia. Bebe recién nacido a blanco y negro: Getty Images.

Santiago Solórzano

Medellín
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Medellín

El caso que comenzó el pasado 22 de septiembre con la muerte de un lactante de siete meses en un hospital del occidente de Medellín tomó un giro judicial. Tras ingresar al centro asistencial con múltiples golpes e impactos en el cuerpo, los dictámenes médicos confirmaron que el menor falleció a causa de un trauma craneoencefálico severo.

Las evaluaciones forenses revelaron que las lesiones eran compatibles con una agitación violenta o zarandeo sistemático. Ante estos hallazgos, el Grupo de Alertas Tempranas de Homicidios de la Fiscalía abrió una investigación que determinó que la criatura habría sido agredida físicamente durante varios días en una vivienda del barrio Nueva Jerusalén, en Bello.

Imputación de cargos y medida en centro carcelario

Como presunta responsable de los hechos, las autoridades capturaron a la madre del menor, una joven de 18 años, el pasado 25 de septiembre. Durante las audiencias concentradas, un fiscal de la Seccional Medellín le imputó el delito de homicidio agravado, cargo que la procesada no aceptó ante el estrado.

Más información

Teniendo en cuenta la gravedad de las agresiones y la evidencia recolectada, un juez de control de garantías acogió la solicitud del ente persecutor y le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. La mujer permanecerá privada de la libertad mientras avanza el proceso penal en su contra.

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