Medellín lanza la segunda edición de ‘Coleccionistas de Museos’ con 3.000 pasaportes culturales

Medellín

La Alcaldía de Medellín y la Mesa de Museos iniciaron la segunda etapa de Coleccionistas de Museos, una iniciativa para dinamizar el turismo cultural y promover la circulación de visitantes en recintos de memoria e historia. La estrategia estará disponible hasta el lunes 30 de noviembre en 33 recintos participantes de la ciudad.

Para esta nueva fase se habilitaron 3.000 pasaportes culturales, superando los 1.700 entregados en la primera edición. Según la Secretaría de Cultura Ciudadana, la iniciativa busca facilitar el acceso a la oferta formativa y artística a través de beneficios como tarifas preferenciales y entradas en modalidad dos por uno.

Organización por zonas y oferta de incentivos para los visitantes

A diferencia del primer periodo, los espacios estarán distribuidos en cinco zonas geográficas: norte, centro, sur, occidente y el corregimiento de Santa Elena. Esta estructura busca optimizar los desplazamientos de los ciudadanos e incentivar el recorrido por diversos sectores del Distrito.

Los primeros 50 participantes que completen el pasaporte y registren sus visitas recibirán kits de incentivos aportados por los museos. La programación complementaria incluye recorridos nocturnos, visitas guiadas y actividades musicales en el marco de la Temporada Cultural de la ciudad.

Balance de la primera etapa e impacto en el público joven

La primera fase de la estrategia, desarrollada entre mayo y septiembre de 2026, reunió a 30 instituciones culturales y registró la participación de habitantes de 14 comunas y dos corregimientos. Los reportes oficiales destacaron que el 42,5 % de los asistentes tenía entre 19 y 28 años.

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Los ciudadanos interesados en consultar horarios, requisitos y programación detallada de las instituciones vinculadas pueden ingresar a las plataformas oficiales del Distrito y la Red de Bibliotecas. Con este modelo, la administración municipal busca consolidar la articulación del ecosistema museal de Medellín.