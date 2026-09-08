Incautaron camuflados, un dron entre otros elementos a tres capturados en Ibagué

Tolima

La Policía en el Tolima confirmó la captura en el barrio Obrero de Ibagué de dos personas que pertenecerían a un grupo de delincuencia común organizado. La operación fue desarrollada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal – SIJIN y el Grupo de Operaciones Especiales – GOES, adscrito a la Estación de Policía Espinal.

Como resultado de este operativo se logró la captura en flagrancia de dos personas, conocidas con los alias de ´El Flaco´ y ´Polanía´, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Durante de los allanamientos se logró la incautación de un arma traumática, cartuchos de diferentes calibres, base de coca, dinero en efectivo, moneda aparentemente falsifica, celulares y uniformes de uso privativo de las fuerzas militares.

“Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 49 Seccional de Ibagué, por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, tráfico de moneda falsa y utilización ilegal de uniformes e insignias. Se adelantan las respectivas audiencias virtuales ante la autoridad judicial, donde se definirá su situación jurídica”, aseguró el coronel, Ferney Martín Romero Comandante Departamento de Policía Tolima.

Finalmente, las autoridades indicaron que, de acuerdo con las primeras indagaciones adelantadas, se investiga si estas personas tenían presuntos vínculos con estructuras delincuenciales, así como su posible intención de expandir actividades desde Ibagué hacia otros municipios del departamento del Tolima, entre ellos Espinal, Guamo y San Luis.

De igual manera, los investigadores establecieron que los capturados registrarían anotaciones judiciales relacionadas con delitos como porte de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Las autoridades también investigan la posible utilización de prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, que presuntamente podrían haber sido empleadas para hacerse pasar por integrantes de grupos delictivos y, de esta manera, realizar posibles acciones ilegales en el departamento del Tolima.

La Policía Nacional continuará adelantando las investigaciones correspondientes para determinar el alcance de las actividades de estas personas, establecer posibles conexiones y determinar su responsabilidad en los hechos que son materia de investigación.