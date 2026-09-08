Hay tolerancia con la mediocridad de la educación: Alejandro Gaviria tras resultados de Pruebas PISA

Alejandro Gaviria, exministro de Educación y exrector de la Universidad de los Andes, pasó por los micrófonos de Dos Puntos de Caracol Radio para hablar sobre los resultados de las Pruebas PISA.

Este Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, PISA, está diseñado para conocer las competencias y las habilidades de adquisición de conceptos, análisis de la información y resolución de problemas de estudiantes que se encuentran próximos a finalizar el ciclo de educación obligatoria.

De acuerdo con el ICFES, PISA evalúa tres áreas o dominios específicos: competencia lectora, competencia matemática y competencia científica (ciencias) y un dominio innovador.

Resultados de las Pruebas PISA en Colombia

Para este año, estas volvieron a arrojar resultados preocupantes para Colombia: En las pruebas practicadas por la OCDE en el 2025, el país bajó su desempeño en Lectura y Matemáticas, dos de las competencias que miden las pruebas, con respecto al estudio del año 2022. A pesar de una leve mejora en Ciencias, Colombia sigue estando por debajo del promedio de la OCDE en los resultados.

Colombia obtuvo 381 puntos (cayó 2 puntos frente a los 383 de 2022) en Matemáticas y ocupó el sexto puesto entre los países latinoamericanos incluidos en la medición.

El resultado indica que el país quedó ocho puntos por encima del promedio latinoamericano, que fue de 373 puntos, pero 82 puntos por debajo del promedio de la OCDE, situado en 463.

La situación es sumamente preocupante en el país: 7 de cada 10 estudiantes no alcanzaron los niveles básicos de competencia (el 40% quedó por debajo del nivel 1a y el 31% se ubicó exactamente en el nivel 1a).

¿Cuál es la alarma que prende estos resultados de las pruebas PISA en Colombia?

De acuerdo con Gaviria, los resultados tienen una clasificación entre alto desempeño, desempeño normal, y bajo desempeño. “Si uno se va a una categoría como ciencia, el porcentaje de estudiantes en la China, por ejemplo, lo que tiene que ser en un alto desempeño, es superior al 35%. En Colombia no llega al 1%. En matemática esa diferencia es aún mayor”, dijo.

“Había un compromiso que existe en los países asiáticos y no existe en América Latina con la educación”, aseguró.

Asimismo, dijo que “en América Latina hay una especie de tolerancia con la mediocridad de la educación. Y ese cambio en la sociedad es fundamental”.

Incluso, reveló que para el 2021, cuando ya estaba pasando la pandemia en el mundo, “las escuelas y colegios en Colombia y en América Latina fueron los primeros en cerrar y los últimos en abrir”.

Y agregó: “Yo recuerdo en el año dos mil veintiuno cuando todo estaba abierto, incluso los bares, todavía las escuelas y colegios estaban cerradas y nadie ponía el grito en el cielo. Nadie de alguna manera protestaba porque la educación simplemente se había apagado en Colombia”, dijo, detallando que “si queremos tener los niveles asiáticos, tenemos que tener la misma actitud, dijéramos cultural, de importancia o relevancia, centralidad, de la educación en la sociedad. No la tenemos, desafortunadamente, en América Latina”.