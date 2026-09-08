Altas temperaturas mantienen en alerta al Huila por disminución de fuentes hídricas

El problema es que algunas de estas fuentes abastecen los acueductos municipales. Foto Relacionada.

Neiva

Desde la Oficina para la Gestión del Riesgo del departamento se informó que el Huila continúa registrando altas temperaturas, especialmente en el valle del río Magdalena. Durante agosto, Villavieja presentó una temperatura máxima promedio de 39 grados centígrados, mientras que Neiva alcanzó los 38,5 grados.

Las lluvias que puedan presentarse serían de baja intensidad y estarían localizadas principalmente en sectores del sur y centro del Huila. Sin embargo, hacia el viernes se espera un aumento en la probabilidad de precipitaciones en diferentes zonas del departamento.

Jon Jiro Yepes, de la oficina de gestión de riesgo, comento que “las autoridades mantenemos especial vigilancia por el riesgo de incendios de cobertura vegetal y hacemos un llamado a la comunidad para evitar quemas que pueda generar fuego. La preocupación aumenta porque varias fuentes hídricas comienzan a mostrar señales de disminución”.

El problema es que algunas de estas fuentes abastecen los acueductos municipales. El llamado a la comunidad es a no desperdiciar el líquido, ahorrar todo lo posible y evitar actividades como lavar carros y motocicletas en la vía pública o limpiar con agua los andenes.