El Tolima empieza a salir de la situación crítica en la que estuvo por los incendios forestales. Foto: Gobernación del Tolima

Tolima

En diálogo con Caracol Radio Ericka Lozano, secretaria de Medio Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, aseguró que el departamento comienza a salir de esa situación tan crítica que estaba viviendo por cuenta de los incendios forestales.

“Tenemos tres incendios, dos de gran magnitud especialmente en Coyaima y Natagaima, en los dos municipios se encuentran organismos de socorro y apoyo aéreo de acuerdo con lo ordenado en operaciones”, dijo Ericka Lozano.

Por otra parte, hay un incendio en el municipio de San Luis el cual está siendo atendido por tierra y por aire para fortalecer las capacidades que se tienen en esta conflagración.

“En el municipio de Cunday hay un incendio que lleva varios días, pero por acceso difícil de la zona ha sido imposible contenerlo, vamos a esperar en un tramo para atacarlo con una logística que se tiene con apoyo aéreo”, destacó la secretaria de Medio Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima.

Las lecciones que dejan los incendios forestales

Según Ericka Lozano, en medio de las emergencias se debe tener la calma suficiente para poder tomar las decisiones, pero además resaltó que en la redes sociales se desinforma ocasionando daños a una operación que puede proteger a una población que está en riesgo.

“Se intenta exagerar por redes sociales muchas cosas para desviar la atención y resulta afectando las operaciones, como miembro del consejo departamental y del sistema nacional de gestión del riesgo debemos ser objetivos, pero la comunidad debe entender que este tipo de decisiones se deben tomar de una manera racional donde prima la vida y la infraestructura, así es que tomamos decisiones, nosotros quisiéramos tener todas las capacidades para enviar a cada emergencia un helicóptero, pero los recursos son limitados”, manifestó Ericka Lozano.

Finalmente, hizo un llamado a las comunidades para que no realicen quemas controladas, además recordó que este tipo de practicas están prohibidas, debido a que son en algunos casos las que causan los incendios forestales.

“Necesitamos que la comunidad nos ayude a vigilar y a ver los posibles responsables para alertar y actuar a tiempo. Acá debemos estar todos con sentido de pertenencia, pero no para señalar o bloquear vías o protestas, no, es para estar pendiente del territorio”, puntualizó.