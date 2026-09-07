Viceministro de Agricultura, José Leonidas Tobón, será el gerente especial del Chocó

El presidente Abelardo de la Espriella anunció, durante su visita a Quibdó, una nueva figura de articulación entre el Gobierno Nacional y el departamento del Chocó. Se trata de José Leonidas Tobón, actual viceministro de Agricultura, quien asumirá como gerente especial del Chocó.

El anuncio busca fortalecer el seguimiento a los principales proyectos y necesidades del departamento, así como agilizar la ejecución de iniciativas estratégicas para la región.

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José Leonidas Tobón tendrá a su cargo el seguimiento de proyectos estratégicos

De acuerdo con lo anunciado por el presidente, Tobón tendrá entre sus principales responsabilidades hacer seguimiento a diferentes proyectos considerados prioritarios para el desarrollo del Chocó.

Entre estos se encuentran las obras del malecón, el paquete de infraestructura vial, la estrategia relacionada con la minería, el estudio para la construcción de un corredor interoceánico y la estructuración de un régimen especial para atraer inversión privada al departamento.

La designación pretende establecer un seguimiento permanente a estas iniciativas para identificar avances, dificultades y necesidades de articulación con las diferentes entidades del Gobierno Nacional.

El trabajo de Tobón también estará articulado con la Gobernación del Chocó, encabezada por Nubia Carolina Córdoba, quien tendrá un papel central en la coordinación de las acciones que se desarrollen en el territorio.

De acuerdo con el presidente De la Espriella, La intención del Gobierno es que los proyectos y decisiones relacionados con el departamento se muevan de manera coordinada entre la administración nacional y las autoridades regionales.