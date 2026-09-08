Enviaron a la cárcel a hombre que habría abusado de su hijastra en Ibagué. Foto: Policía Metropolitana

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Policía Metropolitana de Ibagué capturó por orden judicial a un hombre de 43 años que era requerido por el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años agravado.

La diligencia fue realizada en el barrio San Diego de Ibagué luego de una investigación que permitió establecer la presunta vinculación de esta persona con hechos ocurridos en el año 2017 en una vivienda del barrio La Esmeralda de la ciudad, donde, según las investigaciones, el hoy capturado habría aprovechado su condición de padrastro para vulnerar los derechos e integridad de la víctima.

“De acuerdo con los elementos recopilados, la conducta delictiva habría iniciado con actos sexuales y exposición a material pornográfico, escalando posteriormente hasta presuntos actos constitutivos de acceso carnal abusivo, situaciones que se habrían presentado al interior de la residencia familiar en momentos en que la madre de la menor permanecía ausente por razones laborales”, reveló el capitán, Jonathan Stiven Vargas Rodríguez, Jefe Seccional de Protección y Servicios Especial de la METIB.

Las investigaciones de las autoridades también permitieron establecer que el presunto agresor habría utilizado mecanismos de chantaje emocional y manipulación para ejercer control sobre la víctima, recurriendo posteriormente a la violencia psicológica ante las manifestaciones de rechazo por parte de la menor.

Tras hacerse efectiva la orden de captura, el hombre fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente, que luego de las audiencias correspondientes le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.