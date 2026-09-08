Colegio Médico alerta lugares clandestinos donde se practicarían cirugías estéticas

Varias muertes relacionadas con procedimientos estéticos realizados en condiciones irregulares volvieron a encender las alarmas en Colombia. Ante estos casos, el Colegio Médico Colombiano pidió “tolerancia cero” frente a las cirugías y tratamientos practicados en lugares clandestinos o por personas que no cuentan con la formación y autorización necesarias.

Uno de los casos recientes ocurrió en Barranquilla, donde una cosmetóloga de 28 años murió después de someterse a un procedimiento estético. En Bogotá, una mujer de 52 años falleció luego de una lipólisis láser con sedación realizada en un establecimiento ilegal y, según el caso conocido, posteriormente fue abandonada en una carretera.

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También se conoció la muerte de otra mujer de 52 años, quien falleció en su vivienda tres días después de realizarse una bichectomía. A estos casos se suma el proceso judicial contra una pareja señalada de hacerse pasar por profesionales y realizar procedimientos estéticos sin contar con los estudios ni los documentos exigidos para ejercer.

El Colegio Médico Colombiano advierte que el riesgo aumenta cuando estos procedimientos se realizan fuera de establecimientos habilitados, sin equipos adecuados o sin personal capacitado para responder ante una emergencia.

El panorama cobra mayor relevancia en un país donde los procedimientos estéticos tienen una alta demanda.

“Colombia se ha consolidado como el cuarto destino mundial de turismo estético, con más de 490.000 procedimientos realizados en 2024.” Explican los de la asociación médica.

Pero detrás de este crecimiento también existen establecimientos que operan al margen de las normas.

En Antioquia, por ejemplo, en los últimos dos años se han registrado 17 muertes relacionadas con cirugías clandestinas y se han cerrado 64 centros estéticos irregulares. Además, se han reportado al menos 379 personas con secuelas o complicaciones permanentes.

En Bogotá, las autoridades sanitarias también han intervenido cientos de establecimientos que no cumplían con las condiciones requeridas para prestar este tipo de servicios.

¿Cómo saber si un procedimiento es seguro?

Germán Augusto Guerrero Gómez, director ejecutivo del Colegio Médico Colombiano, insistió en que las personas deben verificar quién realizará el procedimiento y dónde se llevará a cabo antes de entregar dinero o someterse a una intervención.

El primer paso es comprobar que el médico esté realmente habilitado para ejercer. Para esto existe el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS), donde se puede verificar la inscripción de los profesionales de la salud.

También es necesario revisar que la clínica o consultorio esté autorizado para prestar el servicio. Esta información puede consultarse mediante el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).

Otro llamado de la entidad es a desconfiar de ofertas con precios demasiado bajos. Una tarifa económica no necesariamente significa un buen servicio.l

El Colegio Médico también pidió denunciar los lugares que realicen procedimientos sin autorización. En Bogotá, los reportes pueden hacerse ante la Secretaría Distrital de Salud.

“La vida no tiene precio, caer en decisiones guiadas exclusivamente por los precios bajos es un error gravísimo. Desconfíe sistemáticamente de lugares con costos extremadamente bajos… no minimice los riesgos, la salud no tiene precio."