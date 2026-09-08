Bolivia lanza nueva política antidroga tras aumento de cultivos de coca

El gobierno de Rodrigo Paz confirmó que la política antidroga, que se aplicará durante los próximos cinco años, incluye financiación y cooperación extranjera. (Foto: Gaston Brito/Getty Images) / Gaston Brito

El Gobierno del presidente Rodrigo Paz presentó una nueva Política Antidroga para Bolivia, con una financiación de 492 millones de dólares, después de que la ONU reportara un aumento del 7 % de los cultivos de coca en 2025.

La estrategia fue presentada junto al Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), que estableció que la superficie cultivada aumentó de 34.000 hectáreas en 2024 a 36.400 en 2025.

El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, consideró que los datos son “realmente preocupantes” y afirmó que es “urgente” recuperar la capacidad de intervención institucional para lograr resultados sostenidos.

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Seguridad, salud y desarrollo, los tres enfoques

La Política Antidroga 2026-2030 se articula en los ejes de seguridad ciudadana, salud pública y desarrollo integral, con una estrategia que combina la reducción de la oferta y la demanda de drogas.

Al presentar el plan, Oviedo afirmó que el Gobierno buscará reducir progresivamente los cultivos de coca excedentarios e ilegales hasta los límites establecidos por la ley, diferenciándolos de la producción legal y de los usos tradicionales de la hoja.

Para reducir la oferta, la estrategia priorizará una “interdicción estratégica y territorializada”, basada en las acciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

Estas medidas se complementarán con inteligencia financiera, investigaciones patrimoniales, recuperación de activos y un mayor control de los precursores químicos, según explicó el ministro.

La reducción de la demanda se abordará desde un enfoque de salud pública, mediante programas de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración social, con prioridad para niños, adolescentes y otras poblaciones vulnerables.

Cooperación extranjera

El plan contará con una financiación de 492 millones de dólares para los próximos cinco años, de los que el 56,3 % procederá de la cooperación internacional y el resto será aportado por el Estado boliviano.

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Oviedo señaló que la nueva política se ejecutará bajo los principios de “soberanía” y “no injerencia”, con una cooperación internacional orientada a fortalecer las capacidades nacionales.

Por su parte, el representante de la Unión Europea (UE) en Bolivia, Jaume Segura, valoró que el plan abarque las dimensiones de seguridad, salud y desarrollo, y reafirmó la disposición del bloque a colaborar con el país en la lucha contra las redes criminales.

La nueva estrategia es la primera política antidroga presentada por un Gobierno boliviano ajeno al Movimiento al Socialismo (MAS), que gobernó el país durante casi dos décadas, primero con Evo Morales y después con Luis Arce.

Desde la llegada de Paz al poder, en noviembre de 2025, Bolivia ha buscado reforzar su cooperación internacional y establecer nuevos mecanismos de coordinación regional frente al crimen organizado y el narcotráfico.