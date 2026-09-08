La capacitación a trabajadores sociales, psicólogos y profesores es clave en la detención suicidio

Colombia

Según el más reciente estudio de la OMS cada año mueren más de 720.000 personas por suicidio, en la mayoría de los casos sin haber consultado un psiquiatra. La experta Yahira Guzman, psiquiatra, profesora e investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Sabana alertó sobre la necesidad de capacitar a personal no psiquiátrico en la detección del riesgo suicida, en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio.

Del mismo modo se identificó que los pacientes que tomaron esa decisión no consultaron previamente a un especialista. Esto mantiene relación con la ausencia de profesionales en el campo de la salud mental, estimando que el país cuenta con dos psiquiatras por cada 100 mil habitantes.

Es por esto que trabajadores sociales, psicólogos, profesores, orientadores y hasta líderes comunitarios, deberán ser formados en la detección temprana del riesgo suicida. Por lo que estos episodios no solo generan afectaciones sobre la persona que pierde la vida, sino que también impactan a las familias y los amigos de las víctimas, convirtiéndose en un asunto de salud pública que debe ser atendido con urgencia.

De esta forma se fortalecerán las estrategias de protección y se podrán reducir las cifras de suicidio de Medicina Legal en Colombia, que hasta ahora van en aumento, mientras que en otros países, a pesar de estar altas con el pasar de los años han disminuido o se han mantenido en el mismo rango.

¿Cómo saber que un comportamiento es suicida?

De acuerdo con la experta Yahira Guzmán, dos de cada tres casos se asocian a síntomas depresivos. En el caso de los adultos, las señales de alerta incluyen aislamiento, desesperanza, descuido personal, despedidas a personas cercanas o incluso una calma repentina, que en muchos casos puede indicar la decisión que ha tomado la persona.

En el caso de los niños, suelen aislarse, los síntomas están relacionados con la irritabilidad y el bajo rendimiento en los estudios.

Por otra parte, las señales de desesperanza o autolesión no deben ser ignoradas, por lo que suelen ser indicadores para pedir “ayudar y prevenir” el suicidio. Se puede optar por hacer preguntas como:

¿Se siente desesperado?

¿Piensa a menudo en la muerte?

¿Se siente tan mal que preferiría no seguir viviendo?

¿Ha llegado a pensar en quitarse la vida?

La clave está en que la persona en riesgo de suicidio pueda comunicarse con su círculo de confianza y sobre todo con un profesional de la salud mental. Y de esta manera atender la causa que produce la depresión, más allá de cuestionar el hecho de que una persona quiera quitarse la vida.

“Levantar la mano, pedir ayuda y aceptar la ayuda”, es la iniciativa que propone Yahira Guzmán para darle mayor visibilidad a la salud mental y hacer una invitación a quienes enfrentan la depresión.

Le puede interesar: Salud mental: Se habla de los temas mas comunes, pero seguimos sin preguntarnos cómo estamos