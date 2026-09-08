Chery Autolima entró al Top 9 de las marcas de vehículos más vendidas en el Tolima

Colombia

Autolima es el concesionario oficial Chery en el Tolima y cuenta en su operación con el respaldo de la Compañía Automotora del Tolima - Coltolima Ltda., organización con más de 60 años de experiencia en la industria automotriz y capacidades en comercialización de vehículos, servicio posventa, repuestos, financiación, trámites y seguros. Chery y Autolima trabajan conjuntamente en Ibagué desde octubre de 2024.

Precisamente en su visita a Ibagué, Ana Valería Giraldo, Directora de Desarrollo de Red de Vardi, aseguró que Chery en el país tiene un portafolio amplio que le ha permitido llegar con vehículos eléctricos a regiones como el Tolima en las que otras marcas no han tenido el mismo éxito.

“Acá en Autolima hemos logrado una de las mejores participaciones de mercado que hoy tenemos en Colombia, porque en Autolima siendo nuestro socio de negocio es el primero en llegar por encima del Top 10 en Colombia, cada vez que un socio de negocio llega a esa participación de mercado en una región, eso nos invita a impulsarlas”, dijo Ana Valería Giraldo, Directora de Desarrollo de Red de Vardi.

Por su parte, María Cristina Cristancho, gerente General de Auto Vardí, empresa representante de la marca Chery Colombia, resaltó que Autolima cuenta con un equipo que ha permitido construir crecer y entregar una nueva opción de movilidad en la región.

“Felices de entregar este reconocimiento que en el primer año de operación Autolima entró al Top 9, es un gran aplauso para este equipo que he venido haciendo las cosas bastante bien”, sostuvo.

Por otra parte, resaltó que Chery tiene una gran capacidad en las regiones para la postventa de los vehículos, fase que es más allá de la disponibilidad de los repuestos.

“Nuestro vehículos tienen un diferencial de mejores costos en mano de obra, pero además unas excelentes tasas de financiación, eso es respaldo. También contar con un equipo técnico y humano en Autolima, es un respaldo en la región para que cada vez más personas tengan su vehículo Chery”, destacó.

Solo en el 2026 el concesionario Autolima, comercializador de la marca Chery en el Tolima, ha matriculado más de 100 vehículos, siendo el más vendido es el Icar 03 que ocupa el lugar 17 en el mercado del Tolima.

“Cuando miras ese Top 10 están en el Top 3 solo marcas de combustión como el KIA Picanto, la CX30 Hibrida completa y cuando se mira el llamado a competir es el Icar 03. El mercado del Tolima tiene claro que un eléctrico te da una sostenibilidad no solo en aporte al medio ambiente, sino que también una sostenibilidad económica, gastas menos gasolina, seguramente en mantenimiento un consumo menor y un gran respaldo por Autolima, cambia la visual, por eso la participación en el mercado es el 3.96%”, destacó Ana Valería Giraldo, Directora de Desarrollo de Red de Vardi.