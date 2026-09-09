“No hay conexión con la realidad”: Alcalde de Chinchiná por denuncia de Comisaría de Familia

Chinchiná

Según indican desde la Alcaldía de Chinchiná (Caldas), la Comisaría de Familia y la personería fueron las primeras reubicadas. A pesar de que la primera entidad sugiere que el Centro cultural sea el lugar donde funcione la administración municipal, el mandatario local, Carlos Riveros, explica que no es posible porque se deben realizar adecuaciones en ese lugar.

“Los que mejor están son la personería y la comisaría. Llevamos a los servidores al Centro cultural, pero el segundo y tercer piso los intervenimos porque hay unas paredes que requieren arreglar, entonces toca asegurarlas para que no corran riesgo cuando lleguen”.

Asimismo, explica la situación en el colegio Mitre. “Había otras personas allí, tuvimos que entregar la escuela Santa Teresita para que el colegio La Presentación pasara para allá, entonces me tocó desocupar el Mitre, que fue donde el comisario puso la primera queja. Se iban a distribuir en diferentes partes, pero el sacerdote de la iglesia de la Santa Cruz y el gerente de la cooperativa de transportadores nos prestaron unos espacios para mudarnos. Hoy, posiblemente, en la Santa Cruz estén más incómodos que en Mitre, pero es preferible que permanezcan así actualmente y no bajo riesgo en el Centro cultural sin asegurar las paredes. Siento que el Comisario de Familia está totalmente fuera de contexto y desconectado de lo que nos pasa en la administración”, argumenta Carlos Riveros, alcalde de Chinchiná.

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Cuestiona la posición del Comisario de Familia, ya que los procesos adelantados por la alcaldía no se detienen, a pesar de las condiciones actuales en las que laboran.

“Los funcionarios están colocando el pecho para prestar un servicio a los habitantes. Qué tal si se detiene la Secretaría de Planeación ante la solicitud de licencias de uso de suelo; si paramos Desarrollo económico que ejecuta actividades para tratar de reactivar la economía del municipio. Imagínense si pausamos Desarrollo Social donde está el Sisbén, donde se desarrollan procesos de salud y educación. Nosotros intentamos trabajar bajo un palo de café como se dice”.

Culmina diciendo que la alcaldía no se detendrá y seguirá prestando sus servicios prevaleciendo la integridad de los empleados y el público.