Nuevo equipo de braquiterapia fortalece atención integral del cáncer en el Huila

Neiva

La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo puso en operación un nuevo equipo de braquiterapia, tecnología que permite administrar radiación directamente sobre el tumor o el lecho tumoral. Con esta incorporación, la institución amplía las alternativas terapéuticas disponibles para los pacientes con cáncer y fortalece la capacidad de atenderlos de manera integral.

El nuevo equipo cuenta con 30 canales, lo que permite realizar procedimientos de mayor extensión y ampliar las posibilidades de tratamiento. Según el doctor Rodrigo Acevedo, físico de la institución, la tecnología conduce una fuente radiactiva de alta potencia hasta la zona afectada para aplicar la dosis definida en cada caso. “La braquiterapia permite concentrar la radiación sobre el volumen tumoral y reducir la afectación de órganos cercanos”, explicó.

Uno de los principales impactos estará en las pacientes con cáncer de cérvix, quienes requieren continuidad y oportunidad en las diferentes etapas del tratamiento. El radiooncólogo Juan Carlos Álvarez señaló que “contar con un nuevo equipo de braquiterapia en la institución permitirá que las pacientes puedan completar su tratamiento sin tener que desplazarse a otras ciudades para recibir esta modalidad terapéutica”.

Con esta tecnología, el Hospital Moncaleano consolida su capacidad como la única institución de la región con atención integral del cáncer, al reunir diagnóstico especializado, cirugía oncológica, quimioterapia, radioterapia externa y braquiterapia. La estrategia busca reducir las remisiones a otras ciudades y garantizar mayor continuidad, oportunidad y articulación en los tratamientos de los pacientes oncológicos.